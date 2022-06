Entre le béton défoncé et les rustines sur l’asphalte, le rond-point du centre de Luingne a besoin d’une cure de jouvence. Elle arrive, promet l’échevine Marie-Hélène Vanelstraete aux Travaux Voiries et à la Mobilité, tout en indiquant lors d’une réunion citoyenne, cette semaine, que cela aurait dû être plus rapide.

Revoir les malfaçons du sous-traitant d’Ores

"Nous, la Ville, avions le projet de travaux de resurfacage (rabotage et réasphaltage) du rond-point et des branches menant vers les différentes rues. Lorsqu’on a un projet de voiries, on doit s’inscrire sur une plateforme qui organise et coordonne les différents intervenants de travaux. Nous avons alors appris qu’Ores avait une intervention importante à y réaliser dans les cinq ans. La Ville a donc été contrainte de voir Ores passer avant nous, en novembre dernier. Nous avons alors constaté dans la foulée que certaines tranchées réalisées par un sous-traitant d’Ores avaient été trop rapidement refermées et que le sol est aujourd’hui trop faible. Une partie doit donc être refaite", déplore l’échevine complétée par son chef de bureau : "Des travaux afin de réparer les malfaçons vont débuter le lundi 27 juin pour se clôturer le vendredi 1er juillet".