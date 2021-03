Comme quatre autres radios locales, Radio Libellule, est donc passée au DAB +. Une nouvelle qui ravit les animateurs de la radio locale. “Je n’aurais jamais cru qu’on arriverait jusque-là en tant que petite radio, c’était un peu comme un petit rêve dans le coin de la tête auquel on pense en se disant que ça n’arrivera pas”, déclare Edouard Debelder, administrateur et animateur de Radio Libellule.



Cette évolution permettra d’étendre les voix cominoises jusqu’à Tournai ! Mais il n’est pas question pour autant de laisser pour compte ce qui se passe dans l’entité. Effectivement, la radio locale continuera à diffuser ses émissions phares et à couvrir les événements ayant lieu à Comines-Warneton.



Bien que la crise sanitaire que nous connaissons freine énormément le secteur culturel, chez Radio Libellule, une initiative a été prise en collaboration avec la maison culturelle. En effet, durant le premier confinement, la maison culturelle de Comines-Warneton, en partenariat avec la radio locale, est allée à la rencontre de la population dans les rues en leur proposant un questionnaire oral, afin de demander comment ils vivaient la crise sanitaire.



Il était de base prévu d’organiser une pièce de théâtre, mais les règles sanitaires empêchant le secteur culturel d’avancer, les animateurs de Radio Libellule ont décidé de passer ces bandes sonores dans une émission prévue à cet effet.



“À la base, l’idée était d’enregistrer quinze ou vingt personnes, sauf qu’il y a eu tellement de retours que nous avons recueillis 70 heures de son. C’était un travail énorme qui n’avait finalement pas pu être exploité. C’est là que l’idée d’en faire un feuilleton radio est née. Depuis quelques semaines, nous diffusons une partie de ces enregistrements chaque mardi, mercredi et jeudi ou vendredi”, explique Christine Declerq, coordinatrice de la radio et de l’asbl Comines Contact Culture.



Les animateurs de la radio locale cominoise, qui fête cette année ses 41 ans d’existence, ont été forcés de constater une nette évolution des appels reçus au cours de la crise sanitaire du Covid-19. “Je pense que la période Covid a aussi révélé l’utilité des petites radios locales. Par exemple, lors du premier confinement, la bourgmestre était venue, ici, à la radio pour en parler. C’était du jamais-vu. Cela a même été repris par la RTBF”, dévoile Edouard Debelder.



Une notoriété grandissante au sein de la commune, qui engendre de nombreux appels téléphoniques de différentes personnes de l’entité qui souhaitent venir s’exprimer.



La radio compte bien mettre ce succès local à profit des personnes qui souffrent toujours de la crise sanitaire, en continuant de soutenir un maximum d’activités culturelles.



“La radio n’est pas morte, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu’à une certaine époque, on a tué la bête alors qu’elle était encore très vivante, alors qu’il y a encore tant de nouvelles choses à créer à partir de ce qui existe déjà”, concluent Christine Declerq et Edouard Debelder.