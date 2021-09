Ce mardi 28 septembre, un chantier visant à effectuer des réparations localisées des revêtements de l’E403/A17 débutera entre Templeuve et Mouscron, soit sur 5 kilomètres. Ces interventions concerneront uniquement la voie de droite en direction de la Flandre.

Modifications des conditions de circulation

Avant l’arrivée de la période hivernale, ces travaux permettront principalement d’effectuer des réhabilitations localisées des revêtements uniquement sur la voie de droite de l’E403/A17, entre Templeuve et Mouscron, en direction de la Flandre. Sur l’E403/A17, entre Templeuve et Mouscron, seuls les usagers se dirigeant vers la Flandre verront donc leurs conditions de circulation modifiées : une seule voie sera disponible avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h. Les entrées et sorties de l’autoroute resteront accessibles aux automobilistes sur ce tronçon durant l’entièreté des travaux. La fin des opérations est prévue, sous réserve des conditions météorologiques, pour le 12 novembre 2021.

Ce chantier représente un budget de plus de €350.000 HTVA financé par la SOFICO, maître d’ouvrage. Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. C’est la S.A. SOGEPLANT qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.