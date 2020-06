Rendez-vous en 2021 pour les 24H de Mouscron © FACEBOOK Mouscron - Comines M. Del.

L'édition 2020 est annulée suite, notamment, aux conditions sanitaires incertaines.

Il faudra patienter pour retrouver la 42e édition des 24H de Mouscron. En effet, suite aux conditions sanitaires incertaines et inconnues pour les mois à venir, et avec les engagements matériels et financiers aléatoires avec les délais d'organisation qui se rétrécissent sans certitude d'obtenir les autorisations à maintenir l'événement, le comité organisateur a pris la décision d'annuler l'édition 2020 qui devait se tenir les 25, 26 et 27 septembre prochains.



"Nous savons à quel point les milliers de personnes qui participent aux différentes épreuves ou qui nous rejoignent festoyer durant ce week-end toujours mémorable partageront nos regrets, tout en comprenant notre décision, expliquent Luc Tiberghien et Dominique Delsoir, Président des 24H et Président de l'asbl Espace-Citoyen (2l'Aut'Côté). Nous tenons à remercier les membres du projet Association Pérou Peuples de Wambrechies qui avait été choisie comme projet humanitaire pour cette édition et qui attendait beaucoup de cette collaboration."



Le rendez-vous est donc déjà fixé à l'année prochaine, les 24, 25 et 26 septembre 2021. "Le Comité d'organisation va s'atteler à la préparation de l'événement dès la rentrée de septembre. Gageons que cette édition s'annoncera sous les meilleurs auspices..."