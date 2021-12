L’échevin a, une fois encore, pris la plume pour écrire au ministre Philippe Henry et au Service Public de Wallonie, qui a la route sous sa responsabilité.

Depuis des années, les autorités communales n’ont de cesse de plaider pour la rénovation de la RN515, dans son tronçon entre le chemin Crampon et le bois du Gheer. À cause de la fréquence et du tonnage des véhicules et camions, la situation s’aggrave, rendant désormais les travaux urgents.

"La RN515 est l’axe le plus important de l’entité, qui s’étend depuis Wervicq jusqu’à la place de Ploegsteert", commente l’échevin des Travaux Philippe Mouton.