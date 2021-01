Revirement de situation à Mouscron : la commune aura bien un centre de vaccination sur son territoire ! Mouscron - Comines Mickael Delfosse Le lieu n'a pas encore été désigné mais il devra être opérationnel dès le mois de mars. © BELGA

Une bonne nouvelle a été officialisée ce mercredi en toute fin de journée du côté de la cité des Hurlus. Et elle va ravir bon nombre de Mouscronnois et de Mouscronnoises !



En effet, si on apprenait ce mardi que la commune de Mouscron n'avait finalement pas été sélectionnée parmi les communes Wallonne pour accueillir un centre de vaccination, la donne est tout autre vingt-quatre heures plus tard comme le confirme la bourgmestre Brigitte Aubert.



"Le Ministre-Président de la Région wallonne, Elio Di Rupo, vient de me confirmer officiellement, ce mercredi à 18h39, qu'il y aura bien un centre de vaccination de proximité à Mouscron", se réjouit Brigitte Aubert.



Le lieu doit encore être désigné. "Dès le mois de mars, il sera opérationnel dans l'entité", conclut Brigitte Aubert qui remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées afin de "rétablir l'équilibre et ainsi aboutir à cette excellente nouvelle pour la population".