Samedi, Louhan et Leyla, des enfants âgés de 8 et 4 ans, ont perdu la vie suite à un accident de voiture. Toujours sous le choc, leur maman Sabrina a accepté de nous livrer quelques mots ce lundi.



"Quand les policiers sont venus m'annoncer ce qui s'était produit, j'ai cru que c'était un film d'horreur. Je m'étais inquiétée toute l'après-midi. J'avais appelé mon mari plusieurs fois sans réponse, je ne comprenais pas et je ne trouvais cela vraiment pas normal. Jusqu'au moment où j'ai vu les policiers débarquer chez moi."



Depuis l'horrible drame, Sabrina a pu voir son mari à l'hôpital. "Il est très gravement blessé mais il va s'en sortir. Cela ne me ramènera cependant pas mes enfants."

La jeune maman n'en veut pas à son mari. "Il ne voulait certainement pas ce qui s'est produit. Il s'en veut d'ailleurs énormément même si ce n'est pas sa faute. Il m'a expliqué, qu'en sortant du magasin, un chauffard lui avait tapé dans son pare-choc. Il lui a alors demandé de s'arrêter mais il a continué sa route. Mon mari l'a alors suivi pour prendre sa plaque en photo. Sur la Route Express, le chauffard a voulu foncer dans sa voiture. Mon mari a alors braqué le volant et l'accident s'est produit. Il ne savait même pas qu'il avait percuté un poteau, c'est moi qui lui ai appris..."