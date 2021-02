"On dit n'importe quoi sur les réseaux sociaux": la maman de Louhan et Leyla remet les choses au clair sur l'accident qui a coûté la vie à ses enfants samedi à Mouscron Mouscron - Comines M. Del. © D.R.

La maman de Louhan, 8 ans, et de Leyla, 4 ans, a accepté de se confier.



Ce samedi après-midi, la police venait annoncer à Sabrina ce qu’aucun parent au monde ne souhaite vivre un jour : la mort de ses enfants. Quelques heures plus tôt, Louhan, 8 ans, et Leyla, 4 ans, ont perdu la vie dans un accident de la route, dans la voiture conduite par leur beau-père.



Ce lundi, Sabrina, la maman des deux petites victimes, a accepté de se confier à nous quelques minutes. La jeune maman est évidemment encore sous le choc, complètement dévastée.



“Quand les policiers sont venus m’annoncer ce qui s’était produit, j’ai cru que c’était un film d’horreur, nous explique-t-elle. Je m’étais inquiétée tout l’après-midi. J’avais appelé mon mari plusieurs fois sans réponse. Je ne comprenais pas et je ne trouvais cela vraiment pas normal. Jusqu’au moment où j’ai vu les policiers débarquer chez moi…”



Son mari, A.V, le beau-papa de ses enfants, se retrouvait quant à lui hospitalisé à Courtrai. Est-ce que Sabrina lui en veut ? La jeune femme répond par la négative. “Il est très gravement blessé mais il va s’en sortir. Cela ne me ramènera cependant pas mes enfants. Mon mari est évidemment sous le choc après la disparition de mes enfants. Il s’en veut d’ailleurs énormément même si ce n’est pas sa faute. Il ne voulait certainement pas ce qui s’est produit.”