Evénement incontournable en Wallonie picarde et à Estaimpuis, le salon « Saveurs et Nature » se réjouit de renouer avec la tradition, après deux ans de Covid, le dimanche 8 mai. Sur la place des Templiers, à Saint-Léger, les visiteurs ont rendez-vous avec plus d’une trentaine de producteurs locaux, artisans et associations pour une journée qui s’annonce familiale, festive, instructive et bien sûr, gourmande.

Sous un chapiteau dressé au coeur du village, les exposants éveilleront les papilles gustatives du public avec leurs vins belges, fromages, confitures, salaisons, glaces, fraises, pâtisseries… et prodigueront des conseils avisés pour préserver notre patrimoine naturel.

Ce dimanche, jour de fête des mères, sera également propice à la flânerie et à la découverte d’un cadre rural d’exception, dans ce joli village de l’entité d’Estaimpuis. Bien sûr, en ce jour de fête, les mamans ne seront pas oubliées. Des idées de cadeaux les attendent pour (se) faire plaisir : confiseries, savons doux et odorants, ballotins de pralines, tisanes...

Après deux ans d’interruption, le Salon Saveurs et Nature se réjouit de retrouver des producteurs de la première heure, fidèles depuis sa création, de même que d’accueillir de nouveaux venus qui découvriront, pour la première fois, toute la convivialité qui fait la richesse de cet événement.

A ne pas rater : la reconstitution historique, prévue dans l’église (classée), d’une cérémonie d’entrée d’un nouveau Frère dans la « Commanderie de l’Ordre du Temple de Saint-Léger ». Une animation proposée par les Guides de Mouscron et qui promet un « adoubement », comme autrefois sur la bien-nommée place des Templiers. Pour vivre cette reconstitution, rendez-vous à 16h et 16h45, ce dimanche 8 mai.