"La vaccination se fera, comme lors de la première campagne, dans la salle des sports du Bizet, de 8h15 à 13h15 et de 13h45 à 18h45", communique en chœur Alice Leeuwerck et les docteurs Damien Sieuw et Didier Soete. "Les dates retenues sont les 8 et 9 novembre et, ensuite, les 29 et 30 novembre."

Les portes de la salle des sports s’ouvriront pour les plus de 65 ans qui ont reçu leurs deux premières doses, depuis quatre mois ou plus. Ils ont reçu ou recevront un courrier de l’AVIQ qui leur permettra de prendre rendez-vous par téléphone ou par internet.