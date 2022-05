Dimanche matin, un automobiliste perdait le contrôle de son véhicule à (très) vive allure, avant de pulvériser la façade d’une habitation du boulevard d’Herseaux. Résultat? Un cycliste gravement blessé et des dégâts matériels considérables.

Le conducteur roulait à une vitesse bien trop élevée et avait consommé de l’alcool et des produits stupéfiants. Reste que les riverains du boulevard d’Herseaux ont revécu dimanche matin un scénario qu’ils connaissent malheureusement trop bien. Chaque accident, chaque embardée qui se produit à cet endroit est au mieux spectaculaire, au pire grave. Comme en 2019 où un accident impliquait quatre véhicules et causait de nombreux dégâts. Comme en février où une collision frontale n’a causé, fort heureusement, que deux blessés légers.