Avant d’entamer la cinquième saison de l’atelier vélos, Phil’, le réparateur de toutes ces bécanes, a souhaité lui aussi soutenir les sinistrés de Belgique. Pour se faire, il a eu l’idée de remettre à neuf six vélos qui seront envoyés et offerts à l’atelier vélos de Chaudfontaine. « Leur atelier a été touché par les inondations et ils ont perdu beaucoup de vélos. Ils avaient fait un appel aux dons pour pouvoir relancer leurs activités », explique Mary Fievet, chef de projet du Plan de cohésion social dont l’atelier vélos est issu.