Les commerçants et riverains de la Cité des Hurlus doivent s'attendre à d'importants changements. Afin de lutter contre les voitures ventouses, les autorités communales de Mouscron, en concertation avec la cellule mobilité et la police ont pris la décision de modifier le temps de stationnement. Ainsi, la rue du Christ, connue pour ses nombreux commerces, passera de 2h à 30 minutes de parking maximum seulement d'un côté de la rue. En plus d'éviter que les voitures restent, toute la journée stationnées dans cette zone, l'objectif est d'avoir un certainement roulement et donc de permettre à la population de faire ses achats plus rapidement.

Au sein du restaurant et boucherie, Le P'tit Gourmand, la gérante se montre excessivement partagée. "Pour ma part, cela reste très compliqué. De plus, que d'un côté de la rue cela reste 2h de stationnement et de l'autre 30 minutes, les clients ne vont plus rien comprendre. Les autorités communales auraient dû laisser les 2h qui étaient amplement justifiées.

Décision problématique pour certains secteurs

Un rendez-vous chez le coiffeur ou encore une virée shopping, devra se faire rapidement si votre véhicule est stationné d'un certain côté de la rue. Le P'tit Gourmand a également pointé ce problème du doigt. "Etant dans le secteur de l'Horeca, je trouve cette décision d'autant plus problématique. Se rendre au restaurant pour 30 minutes, le temps est assez restreint".

A quelques mètres de la rue du Christ, les clients pourront toujours accéder au parking gratuit du Marius Taquet. Elle n'est pas la seule à être impactée par ce changement radical. La rue Saint-Pierre verra aussi quelques places de stationnement passer de 2h à 30 minutes où certains commerces se côtoient. La Grand-Place de Mouscron ou encore la rue de Tourcoing ont déjà fait cette transition, il y a quelque temps. En attendant, la Cité des Hurlus promet de communiquer comme il se doit sur ce changement et d'adopter une signalétique claire pour tous.