Quelques mètres par ici, une belle longueur par là… Les tronçons de la piste cyclable discontinue bordant parfois de près et souvent de loin la route de la Laine sont à l’image des travaux dans certaines communes de Wallonie picarde: ils se sont démultipliés sans véritable cohérence.

À l’heure où l’envie ou la nécessité d’enfourcher sa petite reine se fait sentir, c’est toujours la même sérénade que le Groupe de recherche et d’action des cyclistes quotidiens est bien obligé de scander: entre vouloir et pouvoir, il y a un fossé. Et pourtant, le Gracq ne radote pas. On ne peut que lui donner raison: toute fraîche, toute belle, inaugurée avec faste au crépuscule de l’été… mais pas bouclée, la N518!

Outre un soupçon attendu de quelques LED sécurisantes, cette voie rapide manque cruellement d’une piste douce et continue la longeant au plus près.