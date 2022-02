La tempête Eunice cause bien des dégâts dans l'ensemble de la Wallonie picarde. A ce stade, aucun blessé n’est heureusement à déplorer sur Mouscron. 251 interventions pompiers sont désormais comptabilisées depuis le début de la tempête. 14 équipes de Police sont également sur le terrain. Des équipes supplémentaires arrivent en renfort.

La circulation est compliquée voire impossible sur plusieurs axes routiers majeurs : la RN 58 : dans le sens Rekkem-Mouscron sous la chaussée de Gand. A cause d’un arbre couché sur une bande de circulation. Celle-ci reste possible sur une bande. La chaussée de Lille est fermée, suite à l’effondrement d’une partie de mur de l’église du Risquons-Tout. L'Avenue du Parc est interdite à la circulation suite à la chute d’arbres.

Les interventions principales ont concerné des écoles : L’Institut Saint-Charles de Luingne a dû être évacué. Tout s’est déroulé dans le calme et sans souci majeur et des dégâts sont également à déplorer à l’école Saint-Exupéry, au Collège Sainte-Marie, à l’école Champ d’Oiseaux, …

"On constate énormément de chutes de tuiles des habitations et des chutes d’arbres et de branches. Il est demandé de faire preuve de la plus grande prudence et d’éviter tout déplacement inutile", indique la Ville de Mouscron.

Les rues de la Cabocherie à Dottignies et de la Fontaine Bleue sont également interdites à la circulation suite à des arbres couchés en travers de la chaussée.

Les passages à niveaux sont actuellement sous feux rouges, avec les barrières levées. Il est donc strictement interdit de franchir les voies.