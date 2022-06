C’est une lassitude de tout un quartier situé au cœur du village d’Estaimpuis qu’a exprimé et relayé Patrick Van Honacker (Pour Vous), au conseil communal de ce lundi soir. Les riverains du complexe sportif et des rues avoisinantes dénoncent des nuisances sonores, d’une part liées aux terrains de padel et d’autre part aux festivités organisées par la cafétéria. En effet depuis la mi-mai, le gérant a décidé d’organiser des afterworks, "Les Jeudredis du complexe".