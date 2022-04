À l’heure où la vente de vêtements en ligne prend des proportions qui dépassent parfois tout entendement, Textirita mise plus que jamais sur une boutique bel et bien physique. La boutique de la rue Roland Vanoverschelde contente ses nombreux fidèles avec ses vêtements de jour, de nuit, pour le travail mais aussi ses sous-vêtements, son linge de maison… Quiconque franchit cependant ce seuil du Nouveau-Monde se rend compte à quel point il y a aujourd’hui nécessité à pousser les murs ! "Ce n’est effectivement pas toujours évident d’aider une cliente en cabine d’essayage étroite. Comme on manque d’espace depuis des années, c’est en hauteur qu’on met un maximum de vêtements et on stocke aussi en réserve", soulignent Cindy et Wendy Verhelst, les deux sœurs à la tête du magasin qui s’apprête à gagner en confort.