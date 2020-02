wallonie picarde Le projet Alan Turing rend les mathématiques accessibles à tous.

Le projet Alan Turing est un programme de mathématiques et d’activités numériques proposé aux écoles de Wallonie picarde. Six établissements y prennent part durant cette année scolaire. Ce sont ainsi plus de 400 enfants de 4e, 5e et 6e primaires de Tournai, Mouscron, Herseaux et Ploegsteert qui pourront manipuler Thymio, le petit robot.

"L’objectif est de réconcilier les enfants, mais également certains instituteurs, avec les mathématiques qui sont au cœur de leur quotidien", souligne Philippe Baraduc, coordinateur et porteur du projet. C’est également lui qui se rend dans les écoles afin d’assurer les animations.

"Sous sa forme actuelle, les écoles communales tournaisiennes Arthur Haulot et du Val d’Orcq ont terminé le projet en janvier dernier. Il est en cours au sein des écoles Saint-Paul et Artem de Mouscron et se poursuivra de mars à mai dans les écoles Philippe Geluck à Herseaux et Fernand Jacquemin de Ploegsteert. Le projet dure trois mois par école à raison d’un jour par semaine où une séance de 1 h 30 est donnée."

En les mêlant à la créativité, au jeu et à la curiosité, Philippe Baraduc parvient à rendre les mathématiques vivantes et accessibles à tous. Le projet démarre ainsi par une représentation du spectacle interactif Topology, créé par notre interlocuteur via la compagnie Al Kymia, où le cercle et le nombre Pi sont mis à l’honneur.

Les ateliers et le robot

Des ateliers mathématiques et numériques sont ensuite animés par Philippe Baraduc. "J’apprends dans un premier temps aux enfants à observer, à fabriquer et à manipuler le ruban de Möbius. Ils se rendent alors compte qu’on sait faire beaucoup de choses rien qu’avec une feuille de papier."

Les enfants apprennent également à percer les secrets mathématiques d’un ballon de football. "C’est un objet largement connu qui ressemble à une sphère et qui est composé de pentagones et d’hexagones. À partir de dessins, les enfants apprennent à mettre les deux ensemble pour faire rouler le ballon. C’est le passage de la surface au volume, ce qui n’est pas forcément évident en primaire."

Arrive alors le robot Thymio. Développé à l’université de Lausanne, il se promène un peu partout dans le monde francophone. Il jouit d’ailleurs d’une grosse communauté sur Internet. "Il est assez intéressant", assure Philippe Baraduc.

"Les enfants, par binôme, reçoivent un robot. Après avoir parlé de ce qu’ils imaginent et de ce qu’ils savent sur le sujet, ils sont amenés à essayer de faire fonctionner Thymio par eux-mêmes. Plusieurs modes sont pré-programmés, à eux de les découvrir. Ils apprennent à le programmer pour tracer des rectangles, des carrés, des cercles, etc. Ils peuvent aussi composer des mélodies avec lui."

Grâce à cette expérience, les enfants découvrent ce qu’est un programme, des algorithmes, etc. "Cela permet de passer des mathématiques abstraites aux maths appliquées."

Le projet se termine alors par une visite muséale. "Il est important que les enfants prennent conscience des lieux de ressources numériques qui existent en Wallonie."

Les bienfaits de ce programme sont ainsi nombreux. "Le but est que ceux qui ont du mal à réussir y arrivent et que ceux qui y arrivent aillent encore plus loin. Grâce à cette démarche, les enfants travaillent en équipe, collaborent, prennent confiance en eux, etc. C’est positif pour tout le monde et cela les aide à prendre des décisions plus réfléchies."

Habitant le village de Maubray, dans l’entité d’Antoing, Philippe Baraduc est diplômé en intelligence artificielle ainsi qu’en transfert de savoirs et nouvelles technologies. Voilà maintenant un peu plus de dix ans qu’il fait du spectacle scientifique pour le tout public. "Topology est ma dernière création, la quatrième, et traite donc des mathématiques. Dans mes créations précédentes, j’abordais la physique et la chimie." Philippe Baraduc a, à son actif, environ 500 représentations touchant plus de 40 000 personnes en Belgique, France, Suisse, au Luxembourg et même au Bénin. Le comédien et scientifique porte donc le projet Alan Turing qu’il anime dans différentes écoles de la région. "Plusieurs actions mathématiques ont été menées depuis 2017 dont le Möbius Festival qui s’est tenu au sein de l’école Notre-Dame de Bon-Secours. Un nouveau programme est déjà en préparation pour la prochaine année scolaire avec Alan Turing 3D où l’on retrouvera donc une imprimante 3D. Les Fablab de Tournai, Mons et Charleroi seront dans la partie et nous toucherons une nouvelle fois des écoles à encadrement différencié. Le grand objectif est de devenir un projet de territoire inclus dans Wapi 2025."