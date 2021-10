Les 4 et 5 novembre, la firme Maxi Cleaning procèdera à des travaux de curage du réseau d'égouttage au quai des Poissonsceaux. Le chantier débutera à 9h et nécessitera la fermeture du quai à son carrefour formé avec le quai du Marché aux Poissons. La circulation sera déviée via la rue des Puits-L’Eau basse. La rue des Carliers sera également bloquée en son sens de circulation, le temps du travail. Qui plus est, il sera interdit de stationner de part et d’autre du quai des Poissonsceaux, entre les numéros 5 et 8 A. La voie sera libérée en fin de journée jusqu’au lendemain, 9h. Les riverains seront avisés via toutes-boîtes.

A partir de mardi 2 novembre, la société Besix Van den berg débutera un chantier de raccordement téléphone pour Proximus, entre les numéros 8 et 42 du quai Sakharov. Ce chantier d’une durée de 10 jours ouvrables se fera en trottoir et en demi-voirie lors du passage sous les rues de l’Arsenal et du Désert. Le chantier aura néanmoins peu d’impact sur la mobilité ; les rues de l’Arsenal et du Désert étant en sens unique.

Dans les villages, des chantiers seront aussi programmés. Concernant le chantier d’Infrabel relatif au renouvellement des infrastructures ferroviaires des lignes 75 A et 94, le passage à niveau n°4 sis rue de Froyennes, à Ramegnies-Chin, sera définitivement fermé à la circulation routière, le vendredi 5 novembre, à 15h, à la circulation piétonne, du 5, à 15h, au 8 novembre, à 6h15, et définitivement, dès le 11 novembre, à 23h.

Quant au chantier de réfection de la rue de la Terre à Briques, l’arrêté de fermeture de l’axe situé entre le rond-point autoroutier et la chaussée de Lille est prolongé jusqu’au 24 décembre.