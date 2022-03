Impliqué également dans cette affaire, Jordan qui a admis la détention mais a contesté la vente et l'importation. "Aujourd'hui, je consomme toujours du CBD et du cannabis. Actuellement suivi par un médecin, j'essaie de m'en sortir".

"Je ne suis plus dans le milieu"

Ce dossier allant d'une période infractionnelle de 2016 à 2019, a commencé à la suite d'une dénonciation. Alors que certaines personnes avouent et d'autres contestent, le représentant du ministère public a requis des peines allant de 12 mois à 2 ans de prison.

Après avoir changé d'adresse, de numéro de téléphone et de fréquentations, Maïté a précisé ne plus avoir aucun lien dans le milieu des stupéfiants. "J'ai décidé de refaire ma vie et de m'occuper de ma fille". Un sursis simple ou une peine de travail a été sollicité à son égard. Le jugement sera prononcé le 28 mars prochain.