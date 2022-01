Six hommes se trouvaient sur le banc des accusés au sein du tribunal correctionnel de Tournai. Ces derniers seraient impliqués dans un important trafic de drogues entre janvier 2012 et mai 2017 dans la région de Comines/Mouscron. Au centre de cette association, deux frères: Nabil et Ali (prénoms d'emprunt) qui contestent les faits., indique Nabil.".

Selon le représentant du ministère public, le prévenu se rendait fréquemment au Maroc afin d'y exporter et d'importer de la drogue en Belgique. Questionné par la juge, le frère de Nabil ne semble pas être au courant de cette histoire. "Je ne comprends pas pourquoi on m'implique dans cette association de drogue. Je ne suis au courant de rien".

Egalement impliqué dans cette affaire, on retrouve Mohamed qui nie sans surprise les faits. "Je vendais de temps en temps des baskets et des vêtements de marque dans les cafés situés sur la place de Mouscron. Toutefois, je n'ai jamais été au centre d'un trafic de drogue. Selon moi, j'ai seulement été interrogé par la police car je considère Ali comme un ami".

Abdel, actuellement chauffeur de bus, cette histoire de drogue est tout simplement incompréhensible. "Le policier qui m'a interrogé, qui était soit dit en passant mon ancien professeur de français et d'histoire, m'a dit que j'importais de la drogue au Maroc. C'est vrai que j'ai eu des conversations téléphoniques douteuses à propos de cannabis avec mon cousin. Mais cela ne veut pas dire que je suis passé à l'acte".

Pour le représentant du ministère public, les déclarations des prévenus ne sont pas crédibles. De plus, il y a assez d'éléments dans le dossier pour considérer les faits établis. "Les prévenus semblent tenir un sacré commerce dans les baskets, les vêtements, les téléphones mais ils oublient de préciser la drogue". Vu l'ancienneté des faits, le procureur du Roi, laisse la juge décider des peines.