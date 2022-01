Certaines sociétés de transport de malades profiteraient-elles d’un certain flou pour gonfler les factures? Certains témoignages interpellent.

Depuis le 1er janvier 2019, les transports urgents, via le 112, sont facturés à 60€. Mais cette législation ne s’applique pas au transport non urgent, géré par une multitude de services, les uns plus coûteux que les autres.

La famille de Mme Stroobants, d’Herseaux, en a fait les frais. "Il y a quatre mois, on a diagnostiqué une tumeur au cerveau à ma maman, âgée de 52 ans, explique le fils. Elle a fait des allers-retours avec le service d’ambulances d’une société qui n’est pas conventionnée, entre l’hôpital et la maison, et nous avons eu la surprise de recevoir cinq factures de 350€, soit 1750€. Dès que l’on a reçu les factures, on s’est inquiété et on a cherché une ambulance via le service Mutas; ce qui nous coûte 5€ par transport."