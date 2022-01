Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai a condamné le jeune Salvatore à un an d'emprisonnement pour des faits de coups et blessures avec préméditation. Le 8 août 2019, juste après avoir commis un vol avec violence dans un magasin de Mouscron, le prévenu ainsi qu'un autre acolyte ont assené de coups le jeune Benjamin. "", avait précisé Salvatore à la juge.

Le jour des faits, Salvatore se baladait alors en voiture lorsqu'il a aperçu son ennemi juré en pleine rue. Après avoir rué la victime de coups, le camarade de Salvatore a sorti un couteau afin de le blesser violemment. Pour le prévenu, des explications étaient impossibles.

A l'audience du 15 décembre dernier, le représentant du ministère public avait requis un an de prison si le tribunal affirmait la préméditation des faits et six mois dans le cas contraire. Ainsi, le tribunal correctionnel de Tournai a pris en considération les antécédents judiciaires du prévenu. Malgré que ce dernier avait sollicité une peine de travail, le tribunal ne considère pas cette mesure valable. Pour que Salvatore prenne en considération la gravité des faits, la peine de prison était indispensable.