C'est une histoire qui, si elle s'est heureusement bien terminée, aurait pu avoir une issue dramatique qui a été dernièrement relayée par la Société Protectrice des Animaux de Mouscron via sa page Facebook.En effet, le refuge pour animaux de la cité des Hurlus a accueilli il y a moins de vingt-quatre heures trois chatons qui avaient été abandonnés. Ces derniers ont été retrouvés dans un sac McDonald's à Dottignies... Qui sait ce qu'il leur serait arrivé si une dame n'avait pris le soin de les recueillir chez elle afin de les soigner durant trois jours.Elle les a ensuite déposés auprès de la SPA Mouscron., souligne-t-on du côté de la SPA.L'occasion de rappeler qu'il est possible d'aider la SPA Mouscron via des dons de pâtés pour chaton Royal Canin, de tétines, de biberons ou encore de lait maternisé en poudre.Un fait qui permet encore de souligner l'important de la stérilisation des chats.