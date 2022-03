Mardi dernier, vers 13 h 30, les services de la zone de police de Mouscron ont été alertés par une riveraine de la rue Henri Gadenne à Luingne signalant des agissements suspects sur un parking tout proche. Grâce aux informations recueillies et aux indications des opérateurs de vidéosurveillance urbaine, une patrouille est rapidement arrivée sur le parking Nell et a procédé au contrôle du véhicule signalé et de ses 3 occupants.

Après les vérifications d’usage - contrôle des documents de bord et fouille du véhicule - les 2 policiers ont mis la main sur des bijoux volés quelques minutes auparavant dans une habitation voisine.

Les 3 suspects ont été interpellés et emmenées au commissariat pour être entendus.

Le parquet a été avisé des faits. L’ensemble du préjudice (bijoux, montres, bracelets) a été remis aux victimes qui avaient entre-temps signalé le cambriolage de leur habitation. L’enquête suit son cours.