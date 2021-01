Uber Eats débarque à Mouscron ! Mouscron - Comines M. Del. Après une arrivée remarquée dans la région à Tournai, le service de livraison de repas est également disponible au sein de la cité des Hurlus. © UBER EATS

Dès ce mercredi 27 janvier, Uber Eats étend ses activités en Belgique. En effet, le service de livraison de repas à domicile est désormais également disponible à Mouscron.



"Après le succès de l'introduction dans d'autres villes belges, comme Tournai récemment, Uber Eats vient de choisir Mouscron comme nouvelle destination où l'on peut commander à domicile les meilleurs plats de restaurants comme McDonald's et O'Tacos qui ont rejoint notre service", détaille-t-on du côté de Uber Eats.



Il sera également possible de se faire livrer les repas des restaurants locaux comme le Palombino, le Samouraï, Dar El Siem ou encore le Grill Dufour.



"Avec l'introduction de notre application à Mouscron, nous espérons apporter le sentiment de la restauration chez les gens, souligne Kamilla Lambotte, directeur général de Uber Eats Belgique. Nous nous réjouissons de travailler avec les restaurants locaux. Uber Eats a constaté une augmentation de la demande de livraisons de repas dans cette ville et veut rendre cela accessible à tous. Cela nous permet de livrer sans contact les plats favoris de chacun."



Pour utiliser le service Uber Eats, il suffit de télécharger l'application, de sélectionner le restaurant de son choix, de passer la commande et de payer directement via l'application. "Dès que le partenaire-livreur se trouve à une distance de quelques minutes du restaurant, celui-ci reçoit un signal pour commerncer la préparation de la commande. Le partenaire-livreur annonce son arrivée au restaurant, va y chercher la commande et livre, au nom du restaurant, la commande, sans contact, à l'adresse saisie par l'utilisateur."



Un service bien utile pour les personnes ne bénéficiant pas de moyen de transport !