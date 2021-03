Un atelier rural va voir le jour dans l'ancien magasin Discount à Estaimpuis Mouscron - Comines M. Del. Le projet a fait l'objet d'une convention-faisabilité permettant l'octroi d'une subvention à hauteur de 60% du montant estimé de la rénovation. © GOOGLE

Dès 2018, la Commission Locale de Développement Rural (CLDR) d'Estaimpuis s'est penchée sur le développement économique des PME. La création d'un atelier rural a alors rapidement été évoquée.



"Un atelier rural est un bâtiment communal pouvant accueillir une ou plusieurs entreprises au sein d'une commune rurale, rappelle-t-on du côté de l'administration communale estaimpuisienne. Il émane d'une demande de la population et des élus qui souhaitent fixer et développer des activités économiques, soutenir la diversification des activités rurales et la création d'emploi sur leur territoire."



L'atelier rural a ainsi pour objectif de faciliter le lancement de jeunes entreprises en leur évitant un premier investissement lourd. "Dans le même esprit, l'atelier rural peut aussi héberger des entreprises en voie d'expansion ou de diversification. Il leur donne un coup de pouce qui fait la différence en soutenant les chefs d'entreprise qui veulent s'agrandir ou explorer de nouveaux marchés."



Plusieurs localisations ont donc été envisagées pour cet atelier rural au sein de la commune et c'est finalement l'emplacement de l'ancien magasin Discount d'Estaimpuis qui a été privilégié. Le hangar existant étant encore en bon état, une rénovation est suffisante pour la mise en place de ce projet.



"Les travaux de réhabilitation de l'entrepôt et de ses abords sont estimés à 694 063 € et seront subsidiés à hauteur de 416 438 par la Région wallonne", conclut-on du côté de l'administration communale.