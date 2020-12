Comme il l’avait déjà fait au cours de la première vague de la pandémie, au printemps dernier, le groupe Freudenberg a mis son savoir-faire au service des personnes dans le besoin en cette fin d’année.



Près de 75 000 masques de protection, confectionnés par une entreprise du Groupe, ont ainsi été distribués dans la région par sa filiale Klüber Lubrication Benelux basée à Dottignies afin d’en faire don à diverses organisations.



Plus de 7000 masques ont notamment été distribués sur le sol dottignien (écoles, homes, centres d’hébergement, …), 45 000 ont été livrés aux hôpitaux de Tournai et Mouscron et 22 500 ont été remis à la Ville de Mouscron.



C’est donc avec joie et une réelle reconnaissance que la bourgmestre Brigitte Aubert a accueilli une délégation de l’entreprise Klüber Lubrication Benelux au Centre administratif. Alors que les fêtes de fin d’année se profilent, Mme la Bourgmestre et ses petits lutins communaux se réjouissent de pouvoir colporter ce bien joli cadeau vers le tissu associatif mouscronnois.



La Régie de Quartier des Blommes, la Banque Alimentaire, dispatchera vers ses associations partenaires et l’asbl L’Envol ont notamment pu être gâtées afin d’offrir à leurs bénéficiaires une protection de qualité contre le Coronavirus.