Un beau cadeau pour les membre du personnel de l'Impact Mouscron - Comines M. Del. Chaque membre du personnel recevra un panieau cadeau ainsi que des chèques repas, le tout pour une valeur de 100€. © DR

L'asbl Impact, sous la houlette de son président Frédéric Di Lorenzo, a tenu à remercier les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied durant cette année si particulière. Et c'est un beau petit cadeau qui attend les membres du personnel en cette fin d'année. La somme de 100€ sera octroyée à chacun d'entre eux.



"Malgré la conjoncture actuelle, l'Impact a en effet réussi à tirer son épingle du jeu et affiche un bon bilan, explique-t-on du côté de l'Impact. Ce petit geste supplémentaire a donc pour objectif de féliciter les agents et de valoriser le travail effectué."



En pratique, chaque membre du personnel se verra confier, de manière individuelle au vu des conditions sanitaires, un panier cadeau et des chèques repas.



L'asbl Impact, qui a pour mission de développer le social via le travail, explique encore espérer que cela contribuera à agrémenter les fêtes de fin d'année de son personnel.