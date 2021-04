Ce mardi, aux alentours de midi, un incendie s'est déclaré au sein d'une habitation de la rue du Pont Bleu à Dottignies, dans l'entité de Mouscron. Les services de la zone de secours de Wallonie picarde sont rapidement arrivés sur place où ils ont très vite pu constater qu'une importante colonne de fumée se dégageait de la maison à trois façades, composée d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de combles aménagés.



Le feu, qui a pris dans une cuisine située à l'arrière du bâtiment, a rapidement pris de l'ampleur.



"Le propriétaire des lieux était un collectionneur d'un peu de tout mais essentiellement des effets et objets militaires. Il nous a assuré qu'il n'y avait aucune munition et que les armes étaient démilitarisées. Ces diverses collections ont attisé le feu. Durant l'intervention, une bouteille de gaz a été sécurisée et évacuée. Elle n'a pas pris feu, ni explosé", indique le lieutenant Géry Wallemacq qui a dirigé l'intervention. Une maison attenante a été préservée des flammes.



"II n'y a pas eu de blessé, ni de personne intoxiquée. Les occupants de la maison en feu, un couple de quinquagénaires, devront être relogés. Leur maison n'est plus habitable", précise encore l'officier. On ignore pour l'instant les causes précises de cet incendie. À 15h, les pompiers étaient toujours en intervention, notamment pour le déblaiement des lieux.