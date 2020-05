Plus de trois mois après sa dernière tenue, les conseillers communaux de la cité des Hurlus ont enfin pu se réunir pour une très longue séance du conseil communal. Crise sanitaire oblige, les différents conseillers ont respecté les gestes barrières ainsi que la distanciation sociale. De son côté, le public était invité à suivre les débats à distance via le site internet et la page Facebook de la Ville.

D’entrée de jeu, les chefs de groupe d’opposition PS et Ecolo, Fatima Ahallouch et Simon Varrasse, ont salué la manière dont la majorité a géré la crise du Covid-19. Ils déploraient cependant largement l’absence totale de dialogue avec l’opposition durant cette période.

"En tant que conseillers de l’opposition, nous avons vécu un déni de démocratie , assurait Fatima Ahallouch. À plusieurs reprises, nous avons sollicité une rencontre entre les différents chefs de groupe et le collège, même via vidéoconférence. Force est de constater que nous avons été totalement ignorés dans cette crise."

La cheffe de groupe PS soulignait d’ailleurs que même en cette situation d’octroi des pouvoirs spéciaux, tous les exécutifs gouvernementaux du pays, sans exception, ont tous été soumis à un contact avec les élus. "Tous excepté le pouvoir communal, celui qui est le plus proche des gens. Où est le débat, où est la démocratie, où est la participation citoyenne ? Dans cette crise, je ne les retrouve nulle part."

Simon Varrasse allait dans le même sens

"Le gouvernement wallon a demandé, durant la crise, de reporter les conseils communaux tout en donnant la possibilité aux collèges communaux de prendre certaines décisions sans l’aval du conseil communal. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Néanmoins, le ministre Dermagne avait accompagné cette mesure de délégation d’une demande de maintien d’un dialogue démocratique entre la majorité et l’opposition."

Ce dialogue constructif n’a ainsi pas eu lieu à Mouscron.

"Pendant plusieurs semaines, les conseillers communaux ont été littéralement mis sur le côté. Nous avions juste la possibilité d’interpeller la bourgmestre par mail et de recevoir une réponse plusieurs jours après. Il aura fallu plusieurs demandes conjointes de Mme Ahallouch pour que nous soyons tenus informés des décisions que le Collège comptait prendre. Jusque-là, nous en prenions connaissance une fois les décisions prises. Le minimum syndical…"

La bourgmestre Brigitte Aubert s’est voulue ferme.

"Que les choses soit claires, en aucun cas, la volonté était de laisser les conseillers de côté. Nous avons respecté les consignes. Tous les dossiers spéciaux ont été envoyés. Nous avons reçu une telle quantité de mails que ça en devenait ingérable. J’étais aussi disponible par téléphone. Nous avons essayé de répondre au mieux aux urgences. Je peux assurer qu’à certains moments, nous avions autre chose à penser qu’aux conseillers communaux."

Mickaël Delfosse