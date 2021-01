Un deuxième plan de relance économique à destination des commerçants à Mouscron Mouscron - Comines Mickael Delfosse Une nouvelle aide directe allant de 500€ à 1500€ va être très prochainement octroyée aux commerçants. © VILLE DE MOUSCRON

Lors du prochain Conseil communal du 25 janvier prochain, un règlement concernant l'octroi de primes défiscalisées aux commerces de l'entité mouscronnoise sera soumis au vote.



Concrètement, le Collège communal propose d'octroyer une prime à chaque commerçant qui en fera la demande. Une prime calculée en fonction du nombre d'emplois occupé en équivalent temps plein (ETP) au 1er janvier 2020. Ainsi, de 0 à 1 ETP, la prime sera de 500€, de plus d'un à 10 ETP, elle sera de 900€ et à partir de 10 ETP, la prime s'élèvera à 1 500€.



"Tous les établissements Horeca de l'entité ainsi que tous les commerçants de l'entité impactés directement par la crise, c'est-à-dire ceux ayant bénéficié d'une mesure de soutien via une prime régionale ou le bénéfice du droit-passerelle du 1er septembre 2020 au 28 février 2021, sont éligibles", détaille la bourgmestre Brigitte Aubert. Pour bénéficier de la prime, les commerçants doivent pouvoir prouver une activité avant le 31 octobre 2020, exercer leur activité à Dottignies, Herseaux, Luingne ou Mouscron, ne pas avoir enfreint les mesures Covid et s'engager sur l'honneur à reprendre et poursuivre leur activité dès que les mesures fédérales l'autoriseront.



Une fois que cette nouvelle mesure sera validée par le Conseil communal, tout ira très vite. "Les commerçants pourront introduire leur dossier d'indemnisation via le eGuichet du site internet de la Ville. Ils pourront le faire dès le mercredi 27 janvier jusqu'au 26 février, soit durant une période d'un mois." Toutes les primes seront ainsi octroyées avant le 31 mars 2021 et seront donc défiscalisées. "La Cellule Schéma Développement Commercial se tient à la disposition des commerçants au 056.860.361 ou au 056.860.365 pour toute aide administrative concernant l'introduction des dossiers d'indemnisation."



Aucun montant n'a été défini pour cette nouvelle aide, le Collège a en effet décidé de ne pas travailler avec une enveloppe fermée. Tous les commerçants éligibles seront aidés. "Nous comptons sur notre territoire un peu plus d'un millier de commerçants", précise Laurent Harduin, échevin du Développement commercial.



En outre, de nouvelles mesures d'allègement fiscal seront encore proposées au Conseil du 25 janvier. Il sera ainsi question, pour l'année 2021, de la suspension de la taxe sur les installations foraines, de la redevance d'occupation du domaine public par les forains, de la redevance d'occupation du domaine public par les gens du cirque, de la redevance sur les marchés et sur le marché du terroir et de la taxe sur les enseignes publicitaires.



Toutes ces mesures, qui s'ajoutent aux mesures fiscales prises antérieurement, s'élèvent ainsi à 560 000€ pour les commerces et entreprises mouscronnois. "Déduction faite des compensations régionales reçues en 2020 et escomptées en 2021, cela engendrerait un impact budgétaire de près de 350 000€ à charge de la commune, souligne Ann Cloet, échevine des Finances et du Budget. Nous avons fait un choix politique au sein de la majorité sans avoir une vue claire sur le compte 2020. Toutes ces aides vont représenter plusieurs centaines de milliers d'euros, il faudra faire des efforts ailleurs."



Citons encore l'opération des chèques commerces, en faveur tant des citoyens que des commerces de l'entité, dont l'utilisation a été prolongée jusqu'au 30 avril 2021. "Dans les semaines à venir, nous analyserons les moyens disponibles pour aider les clubs sportifs, le secteur culturel et loisirs ainsi que les associations", conclut la bourgmestre.



Un fonds de soutien encore trop peu utilisé Outre toutes ces aides communales, il existe encore l'aide sociale spécifique Covid-19. Un fonds de soutien géré par les CPAS des différentes communes. À l'heure actuelle, à Mouscron, ce fonds est encore trop peu utilisé.



"Les citoyens ont encore une vieille image du CPAS avec l'aide sociale. Ici, on parle bien d'un fonds de soutien à destination de toutes les personnes dans le besoin suite à cette crise sanitaire", explique Brigitte Aubert.



"Ce Fonds est d'ailleurs prévu pour les gens qui n'ont pas l'habitude de côtoyer le CPAS, qui ne sont pas bénéficiaires d'ordinaire de l'aide sociale, ajoute pour sa part Benoît Segard, président du CPAS de Mouscron. Certaines personnes n'osent pas passer la porte du CPAS. Ils peuvent dès lors prendre contact avec nous par téléphone au 056.390.660, par courrier ou par mail via service.social@cpasmouscron.be. Ils peuvent évidemment être assurés d'une discrétion garantie." Il est également possible de prendre contact avec la commune via le 0800.11.755.



Les rendez-vous peuvent d'ailleurs être décentralisés dans les antennes voire à domicile ou sur un lieu à convenir.



Il est possible de prendre contact avec le CPAS afin de bénéficier de cette aide spécifique jusqu'au 31 décembre.