C’était il y a plus de dix ans au Mont-à-Leux mais peu ont oublié l’accident dans lequel Sophie Vandeputte avait été tuée par un chauffard. La Mouscronnoise de 28 ans sortait de la rue de la Fraude, en mai 2011, quand ce Tourquennois arrivant à vive allure percutait la Mini partie en toupie avant de se fracasser contre un poteau…

Un an plus tard, en juillet 2012, le même individu percutait une piétonne de 87 ans traversant sur un passage pour piétons, à Wattrelos. Touchée à la tête, au genou et au bassin, elle était morte trois jours plus tard mais le dossier fut classé sans suite, deux ans plus tard, car l’autopsie n’avait pas permis de démontrer avec exactitude que la dame était morte de ses blessures… et c’est encore deux ans après le verdict de l’expert légiste que la famille en avait été informée !