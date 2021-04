Un gros chantier de rénovation pour les maisons des Heures Claires à Evregnies Mouscron - Comines M. Del. Trente et une maisons bénéficieront de travaux de réfection ces prochaines semaines. © D.R.

La société de logements de Celles, Estaimpuis, Mont-de-l'Enclus et Pecq, les Heures Claires, vient de commencer un chantier important de rénovation au cœur du village d'Évregnies dans l'entité d'Estaimpuis.



En effet, trente et une maisons vont bénéficier, durant ces prochaines semaines, de travaux de réfection. "Les toitures seront ainsi refaites pour l'ensemble de ces dernières, explique-t-on du côté de la société de logements. L'isolation de certains pignons et de certaines façades est également au programme."



L'objectif de ces travaux, dont le budget est estimé à près de 500 000€, est ainsi d'améliorer la performance énergétique des habitations et de rompre les ponts thermiques de certains des bâtiments.



"Ces derniers provoquent non seulement des déperditions de chaleur mais refroidissent aussi plus rapidement l'air chaud de la maison qui entre en contact avec ces surfaces froides. De la condensation se forme alors, ce qui favorise l'apparition de mauvaises odeurs et moisissures."



Des problèmes qui ne seront bientôt plus que de l'histoire ancienne. La fin du chantier est normalement programme au mois de juin prochain.