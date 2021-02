Ce dimanche matin, un vibrant hommage a été rendu à Leyla et Louhan, les deux enfants qui ont perdu la vie il y a une quinzaine de jours suite à un accident de voiture. Une centaine de personnes s'étaient ainsi réunies sur le parking de l'ICET à Herseaux. Un moment ô combien symbolique. En effet, ce dimanche 28 février, Louhan aurait dû fêter ses 9 ans...C'est dans un premier temps Sabrina, la maman des deux enfants, qui a pris la parole.La demi-sœur de Leyla et Louhan s'est également exprimée.L'émotion était grande lorsque la centaine de personnes présentes sur place a procédé au lâcher de ballons. Le tout sur le son d'Israel Kamakawiwo'ole, IZ, Somewhere over the rainbow. Un ami des enfants a alors offert un petit cadeau à leur maman Sabrina : leurs silhouettes gravées sur un disque vinyle.Rappelons enfin que les organisateurs avaient limité l'accès à cet hommage à 100 personnes pour des raisons évidentes liées à la crise sanitaire. Les personnes n'ayant pas pu se rendre sur place étaient également invitées à lâcher un ballon depuis leur jardin, devant leur habitation, etc. Et pour l'avoir constaté, on peut affirmer que les hommages auront été nombreux.