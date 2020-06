La maison a été entièrement détruite. Deux occupants ont été intoxiqués et hospitalisés.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vers 00h25, alors qu'un incendie s'était déclaré dans une maison située au n°21 de la Grand-rue à Mouscron. Venant de la caserne de Mouscron, deux autopompes, un camion-citerne, un camion échelle, un véhicule de commandement et deux ambulances ont été envoyés sur place.

À l'arrivée des pompiers, l'habitation était entièrement embrasée. "Il s'agit d'une maison trois façades composée d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de combles. Le feu a pris au rez-de-chaussée et s'est rapidement propagé aux étages", explique le capitaine Olivier Vanzeveren, qui a dirigé l'intervention. "Le bâtiment était embrasé à l'avant et à l'arrière. On s'est principalement attaché à protéger une proche habitation qui a subi quelques dégâts, notamment dus à l'eau. La maison où le feu a pris est totalement détruite".

Deux des trois occupants de la maison sinistrée ont été pris en charge par les ambulanciers et admis au CHM de Mouscron pour une intoxication au monoxyde de carbone. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie. Les pompiers sont toujours sur place.