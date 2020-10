Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi, à 3h45 du matin, qu'un incendie s'était déclaré dans un entrepôt désaffecté implanté le long de la rue de l'Égalité à Mouscron. Venant des casernes d'Estaimpuis et de Mouscron, trois autopompes, deux camions-citernes, une auto-échelle, une ambulance et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place.



Le feu a pris dans un entrepôt de stockage d'une ancienne imprimerie. "Ces divers hangars étaient loués afin de stocker du matériel. Celui qui était en feu était vide. La toiture de l'entrepôt et différents éléments se sont écroulés et le feu couve toujours sous les panneaux et les restants du toit. Nous sommes toujours sur place afin d'éteindre ces différents foyers. L'origine de l'incendie est actuellement inconnue mais suspecte. Ores nous a confirmé que le bâtiment n'était plus alimenté en électricité. Cela écarte déjà l'hypothèse d'une défectuosité électrique", a indiqué vers 6h30 le lieutenant Guy Michaux, qui a dirigé l'intervention.

À plusieurs reprises, la police de Mouscron était déjà intervenue sur place, les lieux étant parfois squattés.

Le laboratoire de la PJF de Tournai doit descendre sur les lieux de l'incendie afin de tenter de déterminer l'origine de cet incendie.