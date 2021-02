Un laboratoire virtuel pour la réadaptation à la marche au Centre Hospitalier de Mouscron Mouscron - Comines Mickaël Delfosse Le CHM est le premier hôpital de Wallonie à proposer le laboratoire interactif d'analyse en temps réel de la marche. © GRAIL

Le service de Médecine Physique et Réadaptation du Centre Hospitalier de Mouscron s'outille pour améliorer la prise en charge de patients atteints d'un problème locomoteur. En effet, le CHM a acquis un système de rééducation à la marche d'une haute technologie. Grâce à cela, l'équipe de médecine physique analysera la marche du patient en situation presque réelle. Le CHM est ainsi le premier centre de Wallonie et le deuxième hôpital de Belgique à s'être équipé d'une pareille solution aussi performante, le laboratoire interactif d'analyse en temps réel de la marche.



Grâce à cette salle ultra-équipée, il est désormais possible d'analyser de façon précise la motricité des membres inférieurs. "Cette motricité peut être perturbée au niveau de la mobilité ou de l'équilibre par une grande variété d'affections d'origine neurologique, musculaire ou encore articulaire", détaille-t-on du côté du Centre Hospitalier de Mouscron.



Ainsi, le succès de ce dispositif réside dans sa capacité à analyser et à entraîner, non pas à diagnostiquer. Le diagnostic reste en effet un acte médical couplé à l'accomplissement d'examens et de recherches. "Composé d’un tapis roulant mobile, d’un système de capture de mouvements combiné à des caméras vidéo et à un écran semi-cylindrique sur lequel sont projetés des décors en réalité virtuelle, cet ensemble de technologie permettra d’affiner, d’orienter et d’adapter le traitement qui va suivre ou qui est en cours. Les résultats obtenus et l’évolution observée, séance après séance, aideront les professionnels de santé à ajuster le traitement."

Une rééducation ludique et motivante Que le patient soit adepte de la marche ou fan de l'espace, il aura le loisir de vivre sa rééducation via une aventure immersive, comme s'il y était... à la différence qu'il sera en sécurité et encadré par des professionnels de santé.



"Des stimulations visuelles, physiques et auditives immergeront le patient dans cette réalité contrôlée. Le tapis mobile peut imiter un sol instable, déstabiliser le patient comme s’il rencontrait un obstacle. Ce type de support lors d’une rééducation motive le patient et le rend plus participant aux traitements proposés. Il diminue le temps de traitement grâce à la répétition de mouvements plus précis."



Cette machine est enfin considérée par l'équipe de professionnels de santé en médecine physique et réadaptation comme un outil innovant dans la prise en charge du patient. Elle les accompagnera afin que chacun puisse adapter son intervention thérapeutique sans remplacer, évidemment, le diagnostic apporter par les médecins et les examens complémentaires ainsi que l'expertise d'autres intervenants.