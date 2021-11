Si tu ne viens pas à moi, je viendrai à toi… C’est par cet adage que peut se résumer le "PAV Tour" qui vient de débuter. L’échevine Ann Cloet à l’Environnement et Christophe Deneve, responsable de la Cellule environnement, viennent d’aller à la rencontre de la population de Dottignies pour (ré)expliquer les nombreux atouts des Points d’apport volontaire. Le tandem va enchaîner ces mêmes rendez-vous dans les différents quartiers de l’entité (voir encadré). "On a voulu sélectionner un PAV par zone de la ville ayant un parking ou bien de la place afin que le public puisse s’y regrouper, comme aux abords du parking du Nouveau-Monde ou celui du Centr’Expo, indique Mme Cloet. On reçoit le nombre d’ouvertures de ces PAV par mois et on voit que c’est en augmentation. Les gens se rendent progressivement compte que c’est facile d’utilisation."