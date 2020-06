De plus en plus de communes en Belgique permettent à leurs citoyens de végétaliser des espaces de la voie publique. En Wallonie picarde, Tournai a par exemple lancé il y a quelques mois le permis de végétaliser. Plus loin, les villes de Marche en Famenne et d'Anvers encouragent les particuliers à végétaliser leur façade.

"De nombreuses communes encouragent cette pratique comme à Mons où il existe une prime en la matière ou Saint Gilles qui permet même de bénéficier gratuitement du placement d'une plante grimpante sur une façade, côté rue, détaille Fatima Ahallouch, cheffe de groupe PS. La végétalisation des façades est une source de nourriture pour de nombreuses espèce, constitue un abri pour les oiseaux et un lieu d'hibernation pour les papillons, apporte une plus-value esthétique et assure une protection des façades contre les intempéries tout en permettant une meilleure régulation thermique et phonique du bâtiment."