Évidemment, si le MR avoue travailler sereinement avec le CDH, des choses différencient les deux partis au sein de la majorité.

"Bien que le CDH ait voté favorablement le plan stratégique de l’IEG dans lequel il y a une demande d’augmentation du nombre de terres à consacrer à l’activité économique, on ne peut pas accepter de rester sans réaction quand certains affirment qu’on ne peut plus toucher à aucune terre agricole", souligne Marc Castel pour qui ce message est un très mauvais signal envoyé aux industriels.

Générer de l’emploi

"Je rappelle qu’acquérir des terrains est un des enjeux importants qui va peser sur l’avenir de nos enfants. Cela crée des emplois dans notre ville. Il faut quand même souligner le luxe que représente la possibilité de travailler à proximité de son domicile."

Le MR mouscronnois ne souhaite cependant pas pour autant supprimer toutes les terres agricoles mais bien soutenir tout projet raisonnable d’extension économique.

"Cela veut dire qu’une entreprise qui souhaite s’étendre doit pouvoir, par cette action, générer de l’emploi. Si c’est pour simplement mettre un lieu de stockage, alors nous ne sommes pas d’accord. À l’heure actuelle, on compte à Mouscron dix emplois par hectare, on pourrait augmenter ce chiffre en le faisant, évidemment, en concertation avec les citoyens et les agriculteurs."

Marc Castel souligne d’ailleurs les situations particulières dans lesquelles peuvent se retrouver les agriculteurs.

"Certains de ces derniers n’ont pas de descendance, voire pas de descendance prête à reprendre le travail en ferme. Ils seraient alors prêts à vendre leurs terres à des prix intéressants. Qui sommes-nous finalement pour leur interdire la possibilité de vendre du terrain ?"

Jouer le jeu

Pour cette deuxième législature dans la majorité, le MR se retrouve avec un échevin et demi. En clair, Philippe Bracaval assumera son échevinat du Personnel durant toute la législature pendant que David Vaccari occupera le siège d’échevin de l’Instruction publique durant trois ans. Le principal intéressé explique qu’il respectera l’accord qui a été pris avec le partenaire de la majorité. "Ce demi-mandat me permet de continuer ce que j’avais commencé auparavant. C’est toujours mieux que d’être dans l’opposition de manière stérile." Cependant, Marc Castel se montre quant à lui un peu plus ferme. "On nous avait proposé dans un premier temps un seul mandat alors que nous étions dans la même configuration du 19-5. Pourquoi dès lors passer de deux à un ! Nous avons finalement accepté le deal du demi-mandat mais je ne le trouve pas bon pour la continuité, surtout au niveau de l’instruction publique. Mais pour que l’on joue le jeu, il faudra que tout le monde le joue. C’est valable pour l’IEG et au CPAS. Wait and see. On ne sait en tout cas pas déboulonner un échevin, seulement lui enlever ses compétences."