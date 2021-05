Un Spar nouvelle génération pour les Herseautois Mouscron - Comines M. Del. Le magasin a rouvert ses portes ce jeudi après d'importants travaux de rénovation. © D.R.

C'était un grand jour ce jeudi pour le Spar de la rue des Cheminots à Herseaux, dans l'entité de Mouscron. En effet, après avoir dû fermer ses portes pour d'importants travaux de rénovation qui s'inscrivent dans une démarche durable, le magasin géré par Fabrice Tripier et son équipe d'une douzaine de collaborateurs a rouvert ses portes.



Avec ces transformations, l'enseigne assure mettre nettement en avant la fraîcheur et la qualité, tout comme la sélection de fruits et de légumes locaux et de saison, sans oublier un espace traiteur pour répondre aux besoins de la clientèle.



"Ma démarche est clairement locale et tournée vers une clientèle qui aime les bonnes choses. Le rayon traiteur est un bon exemple. Il s'agit d'un de nos atouts et ce service est très attendu par la clientèle locale, signale Fabrice Tripier. Nous offrons des produits locaux qui suivent les saisons. Par exemple, les fraises belges en été. Nous proposons aussi une sélection de viandes tendres et savoureuses, issues de l'agriculture belge." La boulangerie bénéficie d'une large gamme de produits. Chaque jour, toute sorte de pains sont cuits sur place pour en assurer une fraîcheur optimale.



La surface de vente de 450 m² a été repensée dans l'optique d'accroître le confort d'achat des clients. Le magasin est également doté de technologies plus durables. "Nos installations de réfrigération n'utilisent pas de gaz fréon, mais bien du CO₂. Ce qui constitue l'un de nos engagements visant la préservation de l'environnement."



Le Spar d'Herseaux est enfin un magasin de proximité jusqu'à ses collaborateurs qui sont tous de l'entité.