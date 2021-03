Un véritable poumon vert va voir le jour à Comines Mouscron - Comines Océane Trombetta © SPW

La ville s’apprête à accueillir un coin de verdure à quelques mètres du centre-ville.



Depuis un an, la ville de Comines a entrepris des travaux conséquents afin d’améliorer l’aménagement de l’agglomération cominoise. Ces aménagements prennent forme en collaboration avec le Service Public de Wallonie (SPW) et concernent l’élargissement de la Lys, la construction d’une nouvelle voirie ainsi que la création d’un parc urbain.



L’objectif de la nouvelle route, qui reliera la RN58 ainsi que le zoning de Comines et celui des écluses, permettra de réduire de 95 % la circulation des poids lourds dans les différentes rues commerçantes de la ville. Un nouveau Ravel entre Wervik et la route des écluses verra également le jour ainsi qu’une nouvelle liaison cyclable reliant le Godhuis et le centre-ville de Comines.



Le parc urbain fera une superficie de 7 hectares et sera situé près de la Lys. “La nature va reprendre ses droits, nous allons planter des centaines d’arbres. Cela va demander beaucoup d’entretien et d’investissement des équipes techniques de la ville, mais aussi de la budgétisation pour acheter de nouvelles machines afin de gérer ce qui va ressembler tout doucement à une petite exploitation agricole”, explique Philippe Mouton, échevin des travaux.