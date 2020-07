Un week-end agité à Herseaux Mouscron - Comines M. Del. Plusieurs faits de vols qualifiés dans des habitations ont été signalés auprès des forces de l'ordre. © DH

La Police Locale de Mouscron a réceptionné plusieurs plaintes ces derniers jours suite à des vols qui se sont produits ce week-end à Herseaux.



Dans un premier temps au Clos de la Montagne, une personne a contacté la police après avoir assisté au vol de plusieurs vélos par des individus malintentionnés. Des vols qui ont été commis ce samedi, peu avant 19h.



Durant la même journée, une habitation de la rue des Lilas a reçu la visite d'indésirables. Ces derniers ont profité de l'absence de ses occupants pour y pénétrer en passant, par effraction, par la porte arrière.



Le lendemain, dimanche, entre 12h et 14h15, des individus malintentionnés sont passés par la propriété des voisins pour pénétrer à l'intérieur d'une maison de la rue de la Citadelle. Pour ce faire, ils ont grimpé jusqu'au velux. Ils ont dérobé plusieurs objets, dont la nature exacte n'a pas été communiquée, avant de prendre la fuite par la baie vitrée.



Enfin, le même jour entre 13h50 et 14h15, un autre vol s'est produit, cette fois dans une maison de la rue de la Roussellerie. On ignore cependant les circonstances exactes de ce dernier.



Pour chacun de ces méfaits, une plainte a été déposée auprès de la Police Locale de Mouscron.