Une belle récompense pour le Musée de Folklore vie Frontalière de Mouscron

Le musée a été primé à l'occasion de la cinquième édition du Prix de la maîtrise d'ouvrage publique en Wallonie et à Bruxelles.



La Cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles a organisé la cinquième édition du Prix de la maîtrise d'ouvrage publique en Wallonie et à Bruxelles. Initié en 2011, ce prix entend mettre l'accent sur le processus ayant abouti à la création d'un nouveau lieu et pas uniquement sur les qualités de l'aménagement proprement dit.



Ce prix participe à la reconnaissance de la dimension culturelle de l’architecture, constitutive du patrimoine de demain. Cela implique d'évaluer, entre autres, vision stratégique, tenue des objectifs de qualité architecturale, concertation avec les parties prenantes du projet public et respect des conditions du travail conceptuel développé par les auteurs de projet. L'objectif de ce prix est de rendre visible des pratiques existantes en matière de commande publique qui ont porté leurs fruits et de les diffuser auprès du plus grand nombre.



L’appel à candidatures s’est déroulé du 15 octobre 2019 au 15 mars 2020. Le jury s’est réuni pour délibérer le 23 juin 2020. Il visait des projets achevés, régis par la loi sur les marchés publics et attenants à la livraison de sites et bâtiments dont l'usage est majoritairement public et sans intérêt commercial ou qui hébergent des activités de service à la collectivité.