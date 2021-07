En vacances en Espagne et plus précisément au bord de la mer, dans la ville de Carthagène, Sarah et sa petite famille profitent du soleil et de la beauté de la région. Bien qu'il est désormais possible de retourner en vacances à l'étranger, certaines destinations restent toujours risquées. Les citoyens doivent encore faire preuve de prudence tout en profitant de leurs jours de congé. Originaire de Mouscron, Sarah n'avait absolument pas de crainte de faire ses valises pour l'Espagne.

"Afin de nous rendre à Carthagène, nous avons privilégié la voiture. Pour ma part, j’avais déjà reçu mes deux doses de vaccin depuis un moment. Il ne me restait plus qu'à me procurer le pass sanitaire. Quant à mon compagnon, il a dû faire un test PCR", précise Sarah Baelen.