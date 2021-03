Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés, lundi vers midi, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison implantée au n°15 de la rue du Faubourg, au centre de Comines. Venant de la caserne de Warneton, deux autopompes, un camion échelle, un camion-citerne et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. À l'arrivée des pompiers, la toiture de cette maison était déjà embrasée.



Malgré les importants moyens tant en hommes qu'en matériels qui ont été déployés, la toiture a été entièrement détruite par le feu. Les dégâts, dus à l'eau et aux fumées, sont également très importants dans l'habitation. Le Centre d'aide sociale Agora, qui jouxtait la maison en feu, a aussi été touché par cet incendie qui n'a heureusement pas fait de blessé.



La maison n'étant plus habitable, les occupants devront être relogés. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie.