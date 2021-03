Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés, dans la nuit de ce jeudi vers 3h20, qu'un incendie s'était déclaré dans un bâtiment de la chaussée d'Audenarde à Hérinnes, dans l'entité de Pecq.



Venant de l'arsenal de Tournai, un camion échelle, deux autopompes, deux camions-citernes, une ambulance et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place.



À l'arrivée des pompiers, les occupants, un couple et ses trois enfants, avaient pu quitter le bâtiment en feu.



"Il s'agit d'une ancienne ferme dont le corps de logis a été transformé en maison. Le bâtiment comprend un rez-de-chaussée et des combles sous-toiture qui ont été aménagés. Le rez-de-chaussée a été entièrement détruit. Les dégâts, dus à l'eau et les fumées, sont conséquents à l'étage. Cette maison n'est plus occupable d'autant qu'Ores, le gestionnaire de réseaux de distribution d'électricité et de gaz en Wallonie, a coupé l'alimentation électrique", explique le lieutenant Harold Vaesken qui a dirigé l'intervention.



Le couple, qui connaissait des problèmes respiratoires, a été admis en milieu hospitalier à Tournai afin de subir un contrôle du taux de monoxyde de carbone.



L'incendie est accidentel. C'est une défectuosité d'un feu à pellets situé dans le salon, au rez-de-chaussée, qui est à l'origine du sinistre. Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 6h30 ce matin.