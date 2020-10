Une filière de vente de produits stupéfiants démantelée: elle était gérée par un jeune homme et sa grand-mère ! Mouscron - Comines M. Del. L'opération a ainsi débouché sur la délivrance de quatre mandats d'arrêt ainsi que la saisie d'une importante quantité de produits stupéfiants et une somme d'argent. © ZP VAL DE L'ESCAUT

Une filière de vente de produits stupéfiants a été démantelée il y a quelques jours par les enquêteurs de la zone de police du Val de l'Escaut, en étroite collaboration avec leurs homologues de la zone de police du Tournaisis. Cette filière était ainsi gérée par un jeune homme... et sa grand-mère !



"Avec l'appui des zones de police de Mouscron, de Bernissart-Péruwelz et d'un maître-chien des Douanes, les deux services d'enquête ont mené cinq perquisitions", détaille la zone de police du Val de l'Escaut qui révèle que huit personnes ont été interpellées.



En outre, 137 grammes d'héroïne, 28 grammes de cocaïne et 690 € ont pu être saisis.



"Après avoir été entendues, quatre des huit personnes interpellées ont été présentées devant le juge d'instruction. Elles ont toutes été placées sous mandat d'arrêt."