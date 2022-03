L’un des lieux les plus emblématiques de Comines, la salle d’attente de la gare, foulée par tant de pieds durant des décennies, est en passe de retrouver une nouvelle vie.

Le vendredi 28 juin 2013, les guichets de la gare de Comines se sont définitivement fermés, pour cause de rationalisation de personnel. La salle d’attente a encore été employée quelque temps pour abriter les voyageurs, avec fermeture et ouverture électronique, avant que la SNCB décide de ne plus l’utiliser, suite notamment à des faits de vandalisme.